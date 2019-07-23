2019/07/23 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أئمة الصوفية أعلنوا ولاءهم للشيطان أولا : تنوع الأديان الشيطانية للمحمديين 1 ـ الوحى الشيطانى هو صانع الأديان الأرضية للمحمديين .ومن مكره بهم أن جعل أديانهم تتنوع ، بينها إتفاق وإختلاف فى الكفر السلوكى والكفر القلبى العقيدى .2 ـ يتمثل الكفر السلوكى فى الجهاد الدينى بالغزو والإحتلال وإستحلال الدماء والأموال والأعراض ، كما يتمثل فى الإكراه فى الدين .يتميز بهذا الدين الشيطانى الأرض......

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