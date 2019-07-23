2019/07/23 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسم جمعة الكعبي

حب الاستطلاع والفضول وظهور علامات الاستفهام بطرق متعددة في الدهشة والتعجب والحيرة والتفكر والاتباع والتقصي تجعل هذا الكائن يغادر الدرجات المتقدمة في عالم

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