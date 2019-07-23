محمد الداهي - الرواية والسياسة

2019/07/23 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي إن إثارة موضوع الرواية والسياسة قد يفضي بنا إلى النقاشات التي كانت سائدة في عقدي الستينات والسبعينات من الألفية الثانية.ومن ضمنها النقاش المحتدم بين لوسيان كولدمان وجاك لينهارت من جهة وألان روب غرييه من جهة ثانية.حاكم لوسيان كولدمان وجاك لينهارت رواية " الغيرة" من منظور إيديولوجي ( الصورة رفقته للروائي الفرنسي ألان روب غرييه).إن إثارة موضوع الرواية والسياسة قد يفضي بنا إلى النقاشات التي ......

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