محمود الصباغ - -مكبّعه ورحت امشي يُمّه بالدرابين الفقيرة-: ومن مثل الموسيقا جدير لكتابة التاريخ

2019/07/23 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ تلك كانت أجمل أغنية سياسية أحفظها وبحماس بالغ عن ظهر قلب منذ سنين مراهقتي المبكرة قبل نحو أربعين عاماً، وفي الحقيقة مازلت الآن لم أجد مايستوجب أن أبدل موقفي منها، فهي بالنسبة لي الجملة الغنائية السياسية الملتزمة الأجمل.يحسب للديكتاتورية، من بين أشياء عدة، أمرين : سقوطها المفاجىء والمدويّ؛ و خلق حالة ثورية مناهضة؛ ولولاها لما كنا عرفنا فيكتور هارا وخالد الهبر وناس الغيوان وفرقة الطريق؛ ولما دخ......

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