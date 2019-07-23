2019/07/23 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية: فلسفة إنسانية نحن بأمس الحاجة إليها [1]ما الفلسفة الوجودية؟...وكيف نفهمها؟...ومَنْ هو الإنسان الوجودي؟....بوسعنا القول أنّ الوجودية _من حيث تعريفها الأشمل_ فلسفة تجعل الحياة ممكنة.ويقدر ما يبدو هذا التعريف ناقصاً ومطّاطاً، فعندما نفهم ما معنى الوجودية سنعرف عمّا تدور الفلسفة الوجودية وحول ماذا يتركّز تفكير الفلاسفة الوجوديين.ولكن إذا كانت الوجودية هي الفلسفة التي تجع......

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