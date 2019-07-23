ليس مستحيلا استهداف 20 مليار دولار للتجارة مع العراق

2019/07/23 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، ان استهداف 20 مليار دولار في مجال التعامل التجاري مع العراق من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية ومشارك...

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