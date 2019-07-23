الأزمة مع إيران تستقبل رئيس وزراء بريطانيا الجديد

2019/07/23 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة مع إيران تستقبل رئيس وزراء بريطانيا الجديدلندن- من المقرر أن يعلن الحزب المحافظين اليوم الثلاثاء اسم رئيس الوزراء بعد جولة الإعادة بين وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ومنافسه وزير الخارجية الحالي، جيريمي هانت.ويعتبر وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لشغل منصب الزعيم المقبل لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي التي تغادر تاركة حزمة ملفات شائكة لخليفتها الذي سيبدأ عهده بأزمة متصاعدة مع إيران.ومن المتوقع أن يتولى الفائز منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي، غدا الأربعاء.وأشار استطلاع رأي أعضاء حزب المحافظين الذي أجراه موقع «كونسرفاتيف هوم» المعني بالأخبار السياسية، إلى أنه من المرجح فوز جونسون بحوالي ثلثي الأصوات.

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