2019/07/23 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: نتعاون مع باكستان لإيجاد حلول لإنهاء الحرب بأفغانستان قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسلام أباد لإيجاد سبيل للخروج من الحرب في أفغانستان.ولا يزال ترامب محجما عن إعادة تقديم المعونات الأميركية لباكستان، ويربط ذلك بما سيتم تنفيذه على الأرض، لكنه عرض على إسلام أباد المساعدة في تخفيف التوتر مع الهند.وقال خان لترامب إنه لا يوجد سوى حل وحيد بشأن أفغانستان وإن إبرام اتفاق للسلام مع حركة طالبان صار أقرب من أي وقت مضى.وأضاف أنه يأمل في أن يستطيع خلال الأيام المقبلة أن يحث طالبان على استئناف المحادثات. وترى الولايات المتحدة أن التعاون مع باكستان يجب أن يفضي لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاما، غير أن العلاقات بين البلدين معقدة.ويريد ترامب إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان ويرى أن تعاون باكستان ضروري في سبيل التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب وضمان ألا تكون باكستان قاعدة لجماعات متشددة مثل تنظيم داعش.

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