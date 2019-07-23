الإمارات والصين تواصلان التأسيس لشراكتهما الاستراتيجية

2019/07/23 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة الإمارات وجمهورية الصين تتقدّمان بخطى سريعة نحو استكمال بناء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي سبق أن توافقتا على إنشائها، معتمدتين في ذلك

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