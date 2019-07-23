ما هي خيارات المجتمع الدولي لمواجهة القرصنة الإيرانية

2019/07/23 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى احتجاز إيران ناقلة نفط، تحمل العلم البريطاني، في مضيق هرمز الجمعة الماضي، إلى تصعيد التوتر في المنطقة، كما وضع المجتمع الدولي

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