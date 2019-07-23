2019/07/23 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسام الشكعة..وفاة أحد أبرز وجوه القضية الفلسطينية نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسام الشكعة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية الفلسطينية.وكان أعلن في وقت سابق عن رحيل الشكعة عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس.وكان بسام الشكعة انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى بتر قدميه.وقال بعد ذلك مقولته المشهورة عقب محاولة الاغتيال "ان استطاعوا قطع أقدامي فلن يستطيعوا قطع نضالى وسأكمل رسالتى في الدفاع عن فلسطين حرة عربية".ونقل عن الرئيس الفلسطيني تأكيده على عمق انتماء "الفقيد الكبير لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه العادلة، وتمسكه وإصراره على الوحدة الوطنية، وعلى الحقوق العادلة المشروعة لشعبنا".

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