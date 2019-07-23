2019/07/23 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن حركته تقف في الخطوط الأمامية للدفاع عن إيران في مواجهة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس في الخطوط الأمامية دفاعا عن إيران) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس في الخطوط الأمامية دفاعا عن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).