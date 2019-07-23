تفاصيل اعتقال عراقي اختطف بنتا قبل سبعة اشهر في بغداد

2019/07/23 | 07:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الثلاثاء، بان قوة امنية اعتقلت شخصا اختطف بنتا قبل سبعة اشهر في بغداد....

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