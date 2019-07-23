2019/07/23 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجشعمي يؤيد رفع الحصانة وحسم دعاوى الفساد المنظورةايد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب خالد الجشعمي دعوة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النواب الذين كانوا يشغلون مناصب تنفيذية ومتهمين بقضايا فساد.وقال في بيان اننا في لجنة النزاهة مستعدون للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في العمل على كشف الفاسدين مهما كانت مكانتهم ورتبتهم للعمل على رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للقضاء".وأضاف" ان الامر الاخر والذي لا يقل أهمية عن رفع الحصانة عن الفاسدين هو ضرورة ان يقوم القضاء بحسم الدعاوى المنظورة امام المحاكم بمدد زمنية محددة وقصيرة لا تمتد لسنوات ".وأشار الجشعمي الى" ان جهود مكافحة الفساد لا تزال غير مجدية وعلى الحكومة تفعيل دورها في هذا الجانب المهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجشعمي يؤيد رفع الحصانة وحسم دعاوى الفساد المنظورة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجشعمي يؤيد رفع الحصانة وحسم دعاوى الفساد المنظورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).