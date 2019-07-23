النجف: عصابة لسرقة سيارات نوع كيا

2019/07/23 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - النجف

أعلن محافظ النجف الأشرف، لؤي الياسري، القاء القبض على

عصابة لسرقة المركبات مؤلفة من أربع أشخاص وقاموا بسرقة 19

مركبة.

وبين الياسري في مؤتمر صحفي، تابعه موقع كلمة الإخباري ان "مكتب

مكافحة سرقة السيارات التابع لجهاز مكافحة الإجرام تمكنوا من خلال

متابعة الأحداث المرافقة لحالات الجرائم من الوصول للعصابة المؤلفة

من أربع أفراد اثنين من بغداد واثنين من النجف تم القبض عليهم

واجراء التحقيق الاولي معهم حيث اعترفوا بارتكابهم هذه الجرائم

وسرقة 19 مركبة نوع"كيا" في النجف".

واشار الى ان "هذه العصابة الثانية التي تمكن الجهاز من القاء القبض

عليها خلال شهر واحد مختصة بسرقة المركبات، حيث تمت مصادقة اقوالهم

واحالتهم للقضاء لينالوا جزاهم العادل وفق القانون".

وأشاد الياسري "بالجهود الكبيرة التي يبذلها ضباط ومراتب هذا الجهاز

من اجل حل خفايا عملية السرقة وربط الاحداث فيما بينها لمعرفة

الجناة والمجرمين والوصول اليهم"، مشيرا الى انه "اشرف شخصيا على

عمل التحقيق الاولي لجهاز مكافحة الإجرام وتابع معهم الخطوات اول

باول وصولا لالقاء القبض على المجرمين".

ودعا المحافظ أصحاب المركبات المسروقة "التوجه الى مكتب سرقة

السيارات لاستلام مركباتهم بعد إكمال الإجراءات القانونية".

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