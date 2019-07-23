وثيقة.. تحديد خمسة أسماء يستخدمون

2019/07/23 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أسماء خمسة أشخاص قال إنهم "يستخدمون عنوان آل الصدر ومكتب الشهيد محمد الصدر في أعمالهم التجاري...

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