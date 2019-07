2019/07/23 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استجاب القنصل الامريكي العام في اربيل ستيف فيغن لتحدي زرع نبتة داخل عاصمة الاقليم، من قبل الصحفية الكوردية نياز عبدالله.ونقل فيغن التحدي الى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والقنصل البريطاني الجديد.ويعود ذلك بعد اطلاق تحدي #ازرع_شجرة_وخلي_مدينتك_خضرةوهذا التحدي بدأه مدرّس في كلار، وشارك فيه شخصيات معروفة في كوردستان.ويعتمد التحدي على زرع نبتة أمام الكاميرا (صور أو مقطع فيديو) ثم يحدد شخصين آخرين للقيام بالتحدي والمشاركة في الحملة.

CG Fagin responded to a challenge from IVLP #alumna and journalist Niyaz Abdulla to plant a tree in #Erbil! He then challenged @IKRPresident Nechirvan Barzani and UK Consul General James Thornton to each plant a tree! pic.twitter.com/KuPpkivZ4i

— U.S.



Consulate Erbil (@USConGenErbil) July 22, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل الامريكي يستجيب لتحدي الزرع ويتحدى رئيس اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل الامريكي يستجيب لتحدي الزرع ويتحدى رئيس اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).