عراقي ينفذ عملاً بطولياً في المانيا والشرطة تصدر بيان اشادة

2019/07/23 | 08:20

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بغداد اليوم - متابعة

أثنت شرطة بلدة "فويردا" غرب ألمانيا على مواطن عراقي، عقب قيامه بإلقاء القبض على مجرم د...





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