2019/07/23 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن اعلام الحشد الشعبي، الثلاثاء، انطلاق اليوم الرابع لعمليات إرادة النصر في مناطق حزام بغداد.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم انطلاق الابطال باليوم الرابع لعمليات ارادة النصر بصفحتها الثانية لتعقب فلول الإرهاب في مناطق حزام بغداد و بقية المحاور".يذكر ان قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية كانت قد انهت،أمس الاثنين، تفتيش وتطهير وتأمين 28 قرية و20 بستانا، فيما تمكنت من تفجير وتفكيك سبع عبوات ناسفة والعثور على ثلاث مضافات لداعش الإرهابي أثناء اليوم الثالث من المرحلة الثانية لعمليات "إرادة النصر".انتهى

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