2019/07/23 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مع بريطانيا وسط أزمة احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.وأوضح ظريف أن احتجاز الناقلة “ستينا امبيرو” في مضيق هرمز لم يكن ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف: لا نسعى إلى أي مواجهة مع بريطانيا وكالة خطوة برس.

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