2019/07/23 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد لموقع النعيم نيوز أن اعتصام المهندسين الكيماويين يستمر للأسبوع الثالث على التوالي أمام وزارة النفط وسط بغداد ، دون أن يلتفت لهم أحدأ أو يلتقي بهم مسؤول … 500 مهندس عاطلين عن العمل يبحثون عن مستقبلهم المجهول و إزالة التهميش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار اعتصام المهندسين الكيماويين النعيم نيوز.

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