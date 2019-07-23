2019/07/23 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد واقعة مثيرة للجدل، فتحت السلطات القضائية في ولاية بشمال الهند تحقيقا بشأن ولادة 216 طفلا في 132 قرية خلال 3 شهور كلهم من الذكور.وقالت السلطات في مدينة أوتاركاشي بولاية أوتارخاند، شمالي الهند، إن هذه البيانات أثارت حفيظة وقلق المسؤولين في السجل المدني والمعنيين بمعدلات الولادة في الولاية، وأشاروا إلى احتمال حدوث عمليات إجهاض انتقائية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق عاجل بولادة 216 مولودا ذكرا في الهند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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