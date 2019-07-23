محسن ابو رمضان - الحركة الوطنية وجدل القديم الجديد

2019/07/23 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان تعاني الحركة السياسية الفلسطينية من أزمة بنيوية شاملة تتمثل بأزمة البنية التي أصبحت متقادمة ومتكلسة وغير متجددة وخاصة بعد انتقال الحركة الوطنية من مرحلة التحرر الوطني الي مرحلة السلطة مجزوئة الصلاحيات وأصبحت الأولية تكمن بالحفاظ عليها في كل من الضفة وغزة وقد عزز ذلك الانقسام وتبعاته بما يتعلق بتكريس الحكم لصالح هذا الحزب او ذاك بعيدا عن معايير المشاركة والديمقراطية والانتخابات الدورية والت......

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