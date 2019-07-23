2019/07/23 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، بأن الممثل المصري فاروق الفيشاوي تعرض إلى أزمة صحية، وصفتها مصادر صحفية بـ”الحرجة”.وأوضحت وسائل الإعلام أن ذلك حدث أثناء تلقي الفيشاوي العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عانى منه الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله إلى المستشفى، قبل أن يغادره في وقت لاحق، الثلاثاء.ونشرت صحيفة “الشروق” المصرية أن الفنان الكبير،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فاروق الفيشاوي يغادر المستشفى بعد أزمة صحية “حرجة” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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