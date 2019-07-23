2019/07/23 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد مقاعد مجالس المحافظات خلال الانتخابات المقبلة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدد مقاعد مجالس المحافظات خلال الانتخابات المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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