سيئول تعلن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه قاذفة روسية “انتهكت” مجالها الجوي

2019/07/23 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية قالت سيئول إنها خرقت مرتين، اليوم الثلاثاء، المجال الجوي لكوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة “يونهاب”، فجر الثلاثاء، إن “قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)” قرب جزر […]

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