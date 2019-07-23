2019/07/23 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مدير مكتب المرجع الديني الشيخ جوادي آملي في مدينة مشهد الشيخ محمد مهدي عطاري بالدور الكبير الذي يقوم به المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في خدمة الدين الحنيف والدفاع عنه, حيث جاء ذلك خلال استقباله لمدير مكتب المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة الشيخ عمار الهلالي و الوفد المرافق له.بدأ حديث الشيخ عمار الهلالي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب سماحة المرجع جوادي آملي يشيد بالدور الكبير لسماحة المرجع اليعقوبي في خدمة الدين الحنيف النعيم نيوز.

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