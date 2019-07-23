أمريكا تسجل 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة مع تفشي المرض في أوهايو وألاسكا

2019/07/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون اتحاديون أمريكيون في مجال الصحة يوم الاثنين إن الولايات المتحدة سجلت 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات هذا

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