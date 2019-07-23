كوريا الجنوبية: إطلاق رصاصة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي

2019/07/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق رصاصة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي للبلاد يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول

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