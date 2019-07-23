2019/07/23 | 08:56

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وزير الكهرباء يعد بالإكتفاء الذاتي للطاقة ويكشف حجم الإنتاج

أكد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، ان الدعم الحكومي، والقرارات

الجريئة لرئيس الوزراء والتنسيق العالي مع وزارة النفط، جميعها

عوامل اسهمت بتحسين انتاج الطاقة الكهربائية والوصول به الى اكثر من

19 الـف مـيـغـاواط خـلال ثمانية أشـهـر.

وقـــال الــخــطــيــب، فــي تصريح صحفي ان "عوامل عدة أسهمت

بتحقيق طفرة في معدلات انــتــاج الـطـاقـة خــلال الـفـتـرة

الـقـصـيـرة المـاضـيـة، بضمنها التعاون الحكومي والانسجام بصناعة

الــقــرار والـتـعـاون عـلـى مـسـتـوى الـــوزارة وتـوزيـع

الصلاحيات في تأمين الخطة الوقودية، فضلا عن التعاون مع وزارة

النفط".

واضاف وزير الكهرباء، ان "هذا الانسجام ادى الى اضافة 5 الاف

ميغاواط خلال 8 اشهر" مبينا ان "مجموع الانتاج صيف العام الماضي بلغ

14 الف ميغاواط، في حين بلغ الان 19 الف ميغاواط".

وبين الخطيب، ان الوزارة تمكنت من انجاز عشرات المحطات الثانوية

وتصريف الاحمال، مشددا على ان ملاكات الوزارة اجتهدت وبدعم الكابينة

الوزارية والقرارات الجريئة لرئيس الـوزراء في تحقيق هذا الـنـجـاح،

بـعـد ان كـان اعــداء الـعـراق يـعـولـون على انهيار العملية

السياسية باستغلال هذا الملف".

واكـد، ان الــوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الـرامـيـة الـى زيــادة

حجم الانـتـاج بشكل تدريجي للوصول الى حد الاكتفاء الذاتي، مشترطا

لتحقيق ذلك الامر توفر عوامل النجاح الفنية واللوجستية".

ولـفـت وزيــر الكهرباء، الــى ان "مـسـتـويـات الـطـلـب السنوي على

الكهرباء ارتفعت بنسبة تراوحت بين 7 الى 10 بالمئة سنويا، لاسيما في

ظل التوسع السكاني والاقتصادي وانشطار الوحدات السكنية".

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