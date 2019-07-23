2019/07/23 | 08:56

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الطيران اليمني المسير يستهدف الرادارات بقاعدة الملك خالد الجوية

اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان الطيران

المسير نفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

بعسير بعدد من طائرات قاصف 2k .واضاف العميد انه تم خلال العميلة استهداف رادارات ومواقع عسكرية أخرى

وقد اصابت أهدافها بدقه عالية، مشيرا الى ان ذلك يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته

المتواصلة على الشعب اليمني والتى بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غاره

جوية.

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