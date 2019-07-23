سوريا بين الإنفصاليين الكرد وكمائِن الإرهاب في درعا

2019/07/23 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الهدف من هذه الخطّة البديلة إنشاء إقليمين انفصاليين:اقليم روج آفا أو ما يعني بالترجمة إلى العربية غرب كردستان وهي منطقة مُمتدّة من الحدود مع العر...

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