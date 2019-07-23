انقطاع الكهرباء عن كاراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا

2019/07/23 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انقطع التيار الكهربائي عن كاراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا، أمس الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس ومستخدمو شبكة الإنترنت.وعند الساعة 16:41 (20:41 بتوقيت غرينتش) انقطع التيار الكهربائي عن غالبية العاصمة الفنزويلية، كما أفاد سكان مناطق فنزويلية أخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بانقطاع الكهرباء عن مناطقهم.واكتفت شركة الكهرباء “كوربويليك” التابعة للدولة بالإعلان […]

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