“هواوي” تنفي قيامها بأعمال في كوريا الشمالية

2019/07/23 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..نفت شركة هواوي الصينية قيامها بأعمال في كوريا الشمالية، حسبما أفادت صحيفة “جلوبال تايمز” المحلية نقلا عن الشركة.وقالت هواوي إنها “ملتزمة تماما بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المطبقة في البلدان التي تعمل بها، بما في ذلك قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وجاء […]

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