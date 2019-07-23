الرياضة النيابية: تدعو الى استثمار بطولة غرب اسيا لرفع الحظر الكلي عن الملاعب

2019/07/23 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية الى استثمار استضافة العراق لبطولة غربي آسيا بطريقة احترافية واخراجها بشكل مقبول يتناسب مع حجم العراق في المنطقة ويسهم في رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

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