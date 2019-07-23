2019/07/23 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد واقعة مثيرة للجدل، فتحت السلطات القضائية في ولاية بشمال الهند تحقيقا بشأن ولادة 216 طفلا في 132 قرية خلال 3 شهور كلهم من الذكور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند: تحقيق عاجل بولادة 216 مولودا ذكرا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند: تحقيق عاجل بولادة 216 مولودا ذكرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).