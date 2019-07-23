رئيس الوزراء يصل بغداد مختتما زيارته إلى إيران

2019/07/23 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى العاصمة العراقية بغداد، مختتماً زيارته إلى إيران.جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي تلقى النعيم نيوز نسخة منه.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، قد بحث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، وذلك …

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