2019/07/23 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت فرنسا إن ثماني دول أوروبية وافقت على المشاركة في استضافة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط غير أن إيطاليا ليست واحدة من تلك الدول.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك ست دول أخرى دعمت من حيث المبدأ خطة فرنسية ألمانية لإعادة توطين المهاجرين عقب محادثات شهدتها العاصمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 8 دول أوروبية توافق على آلية توزيع واستضافة المهاجرين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 دول أوروبية توافق على آلية توزيع واستضافة المهاجرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 دول أوروبية توافق على آلية توزيع واستضافة المهاجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).