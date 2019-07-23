مانشستر يونايتد يسند منصبا جديدا لنجمه السابق نيكي بات

2019/07/23 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه قام بتعيين نيكي بات في منصب جديد كرئيس لإدارة تطوير أداء الفريق الأول، على أن يرفع تقاريره مباشرة للمدرب أولي جونار سولسكاير.وتم ترقية لاعب الوسط السابق لمنتخب إنجلترا لهذا المنصب من منصبه السابق كرئيس لأكاديمية الناشئين؛ وذلك ليساعد على صياغة مسيرة سلسة للاعبين الشباب الذين يسعون […]

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