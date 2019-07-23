القوة الجوية : سعد ناطق لم يقل الحقيقة وهو من قرر الرحيل عن أسوار النادي

2019/07/23 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – sport now أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، بأن اللاعب سعد ناطق لم يقل الحقيقة ، بعد مغادرته اسوار الفريق وأنتقاله لفريق اخر خلال الموسم المقبل.وكشفت الهيئة الإدارية عن الأسباب الحقيقية وراء مغادرة اللاعب قلعة الصقور رغم تمسك الادارة والكادر التدريبي بخدماته للموسم المقبل .وأوضحت الهيئة

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