2019/07/23 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية المـرور العامة موقعين جديدين لمنح اجـازة القيادة في جانبي الكرخ والرصافة، بينما قررت المديرية استقبال المراجعين في يوم السبت من كل اسبوع للتخفيف من حالات الزخم ولتمكين موظفي الدولة من مراجعتها.وقــــال مــعــاون مــديــر عـــام المــديــريــة لـلـشـؤون الـفـنـيـة الــلــواء ضـيـاء حـسـين عـبـد فــي تـصـريـح صحفي ان دائـرتـه “افتتحت مــوقــعــين جـــديـــديـــن لمــنــح اجـــــــازات الــقــيــادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تستحدث موقعين في بغداد وتقرر الدوام أيام السبت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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