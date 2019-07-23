مرور كربلاء تشرع بحملة واسعة على مركبات الحمل ذات الحمولة الزائدة

2019/07/23 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت مديرية مرور كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن الشروع بحملة موسعة في الطريق المخصص لمركبات الحمل وفرض الغرامات على اصحاب الحمولات الزائدة.

وذكر بيان لاعلام المرور المحافظة، تلقت وكالة النبا للأخبار نسخة منه، انه "بعد التنبية لسائقي المركبات الحمل في الالتزام بالحمل المقرر شرعت مديرية مرور كربلاء بحملة موسعه في طريق العام الخاص بالمركبات الحمل وفرض الغرامات على المخالفين".

واكد البيان،على انه تم "ازاله المخالفه من مركبات الحمل قبل الدخول الى مدينة كربلاء".

وآهاب البيان بسائقي المركبات تقليل الحمولات والالتزام بالحمل المقرر، حفاظا على الطرق والممتلكات العامه، لان بسبب هذه الحمولات اصبحت البني التحتية غير مؤهلة وتسببت في كثير من الحوادث"، حسب البيان.



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