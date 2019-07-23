القضاء يطالب برفع الحاصنة عن 5 نواب متهمين بقضية فساد

2019/07/23 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري، عن مطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن 5 نواب، للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد.وقال عبد الرحيم الشمري في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن “القضاء طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 5 أعضاء “دون الكشف عن أسمائهم””، مبينا أن “النواب الخمسة متهمين بقضايا فساد تتضمن اختلاس […]

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