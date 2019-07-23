ماجد الحيدر - توقف أيها الأحمق، إنك تدوس على ظلي

2019/07/23 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر توقف أيها الأحمقإنك تدوس على ظلي!أنت لا تعرف ماذا يعني ليوكم كلفني من ليالٍ أرقتُ فيها بانتظار اكتماله،وكم خفق قلبي خوفاًمن زجّنا في زنزانة مظلمةنموت فيها معا،وكم درت به في المشافيباحثاً عن ترياقٍ لعلاج الشحوب المزمن الذي عراهمذ عرف بأنهلن يقدر أبداعلى الفكاك منيأو الفرار من هذي البلاد!...ظلي، أيها الفظ،ليس ككل الظلالأنه ك......

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