2019/07/23 | 09:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع والناس | بغداد _ ساحة الوثبة 23-7-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Ko0WS8Fuino
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع والناس | بغداد _ ساحة الوثبة 23-7-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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