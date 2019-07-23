معهد اميركي: واشنطن تتجه لفرض عقوبات على شخصيات عراقية شيعية بسبب هذه التهم

2019/07/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قال معهد واشنطن للدراسات ان قرار وزارة الخزانة الاميركية الاخير بحق الشخصيات العراقية الاربعة قد يعقبه قرار ثان بالفترة القليلة المقبلة ضد شخصيات عراقية شيعية.

واوضح الكاتب مايكل نايتس في تقرير نشره المعهد في 18 تموز الجاري، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أعلن فرض عقوبات جديدة على أربعة مواطنين عراقيين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، ويمثل هذا القرار الاستخدام الأول لـ قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة، من أجل استهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العراق ـ وهي الخطوة الافتتاحية ضمن حملة ستشهد فرض عقوبات أكبر على سياسيين في البلاد"، مضيفا "ولضمان نجاح هذه الحملة في الحد من الانتهاكات وتحذير الشخصيات الأخرى بهدف إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية العراقية، على المسؤولين الأميركيين دعمها عبر اتّباع استراتيجية تواصل واضحة".

واوضح انه "تم استهداف الرجال الأربعة الذي حُدّدت هوياتهم في هذا الأسبوع لعدة أسباب.



فكل من ريان الكلداني ووعد القدو يقود ميليشيات تجاهلت أوامر الحكومة العراقية بالانسحاب من المناطق المسيحية في سهل نينوى"، مبينا "حيث حالت انتهاكاتهما وفقا لبعض التقارير عودة الأشخاص المهجّرين وأعاقت أنشطة إعادة الإعمار".

واردف: "أما المستهدفان الآخران ـ وهما المحافظان العراقيان السابقان نوفل حمادي العاكوب وأحمد الجبوري (المعروف باسم أبو مازن) ـ فعوقِبا بسبب الفساد.



وسبق أن وجهت المحاكم العراقية الاتهام لكل منهما لجرائم مماثلة".

وأضاف: "ويبدو أن هذه التسميات تسببت بصدمة لدى القادة ووسائل الإعلام في العراق، لا سيما تسمية أبو مازن، وهو الفاعل السياسي البارز في محافظة صلاح الدين.



وهم لا يفهمون على ما يبدو السبب الكامن وراء استهداف هؤلاء الرجال بالذات.



فالعقوبات الأميركية تميل إلى استهداف قادة الميليشيات أو أولئك الذين تربطهم علاقات مكشوفة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بالنظام في إيران".

وتابع قائلاً: ولكن في هذه الحالة، إن أحد الشخصيات التي تم إدراجها على لائحة العقوبات مسيحي، والآخر من الشبك، والآخران سنّيان.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن معاقبة مجموعة كبيرة من المسؤولين العراقيين بشكل مقنع بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول سبب استهداف هؤلاء الأربعة أولا".

ورأى أن "من الواضح أن معاقبة الكلداني وقادو ناجمة عن رفضهما التخلي عن الطرق السريعة الرئيسية والمدن في الأجزاء المسيحية من نينوى"، مبينا: "فعندما عجزت الحكومة العراقية على ما يبدو عن إرغام مجموعتيهما الصغيرتين على الابتعاد ولو لبضعة أميال، تولّت الولايات المتحدة زمام الأمور.



وإلى جانب الضغط على القوات للانسحاب، يُنتظر أن تشجع هذه الإدراجات على لائحة العقوبات قادة فصائل اخرى وكبار السياسيين الشيعة على الحد من الفساد المحلي، والامتثال لأوامر بغداد القانونية، وتفادي استهداف الأفراد الأميركيين والقواعد الأميركية".

ومضى بالقول، إن "فهم سبب فرض عقوبات على حمادي وأبو مازن، يتطلب المزيد من التحليل.



فقد استُهدِف حمادي على الأرجح لأنه شخصية ممقوتة في العراق ـ وهو محافظ سابق يُعرف بالإهمال الذي أدى إلى وفاة أكثر من مئة شخص من سكان الموصل غرقا في كارثة العبّارة في 21 مارس، ويشتهر بالفساد الذي أرجأ عملية إعادة بناء مدينة الموصل.



وتُرسِل معاقبته تحذيرا للمحافظين الآخرين الذين يتحكمون بعمليات نقل المساعدات الدولية؛ كما تُذكّر بضرورة مقاومة اختراق الميليشيات للاقتصادات والحوكمة المحلية حيث أمكن".

واشار الى ان "استهداف أبو مازن على الأرجح، جاء لسببين: لأن القادة السنّة العراقيين الآخرين يعرفونه جيدا، ولأنه معروف بحماية مصالحه الشخصية من خلال مساعدة وكلاء مدعومين من إيران يعملون خارج سيطرة الدولة"، وفقا لإعلان وزارة الخزانة الأميركية.

ورجح أن من الممكن "أن يفكر الآن القادة السنّة الآخرون، مثل خميس الخنجر ومحافظ نينوى منصور المرعيد ومحافظ صلاح الدين عمّار جبر ومختلف رؤساء مجالس المحافظات وقادة الشرطة، مليا في العقوبات وإمكانية أن تطالهم عند تقييم مخاطر دعم الميليشيات المرتبطة بإيران وفوائدها.



ولن تتأخر المجموعة التالية من الإدراجات الأميركية على لائحة العقوبات ـ والسؤال الذي يُطرَح بالنسبة للسياسيين العراقيين هو ما إذا كانت أعمالهم ستضعهم على قمة الهرم أم في أسفله بشكل آمن".

وبين انه "من أجل تعزيز التأثير الرادع للعقوبات الجديدة، على الحكومة الأميركية أن تساعد العراقيين على فهم أفضل لما يترتّب عن الإدراج على قائمة (الرعايا الخاضعين لإدراج خاص)"، موضحا "فحالما يُدرَج الأفراد على هذه القائمة الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية، سيجدون أنه من الصعب جدا فتح الحسابات المصرفية أو امتلاكها، أو تحويل الأموال، أو إجراء معاملات خاصة بالملكية خارج العراق".

ورأى نايتس، أن ذلك "يرجع إلى أنظمة المسح الآلي المستخدَمة في معظم المصارف الدولية، والتي غالبا ما تمارس سياسات امتثال صارمة لضمان عدم تغريمها أو عزلها عن أسواق رأس المال والعملة الأميركية.



وبالمثل، يميل المستثمرون الأجانب إلى التخلي عن الأفراد الخاضعين للعقوبات وشركاتهم، مما يؤدي غالبا إلى انهيار الأعمال التجارية".

وتوقع نايتس أن يؤدي تصنيف "الرعايا الخاضعين لإدراج خاص إلى العزل الدبلوماسي وشلّ المسيرة السياسية للأفراد.



فمن الطبيعي ألا يلتقي أي [مسؤول في] هيأة أميركية، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ووكالات الإغاثة، بالأشخاص المدرَجين على قائمة الرعايا الخاضعين لإدراج خاص".

وأردف: "وبالإضافة إلى ذلك، تمنع التسمية بموجب قانون (ماغنتسكي العالمي) الدخول إلى الولايات المتحدة، وتُعقّد عملية إصدار تأشيرات الدخول إلى البلدان الأخرى، وقد تتعرف عليها أنظمة المسح الآلي في الخطوط الجوية.



ولتجنب التحديات القانونية ضد العقوبات المتقلبة، تتبع وزارة العدل الأميركية شروطا صارمة جدا متعلقة بالأدلة بالنسبة إلى الإدراجات على لائحة العقوبات؛ وبناء على ذلك، ترى العديد من الدول أن التواجد على قائمة "الرعايا الخاضعين لإدراج خاص" تشكل سببا كافيا لوقف التعاطي مع المدرجين والحد منه"، مشيرا الى ان هذا "ما يشكل ربما نذير شؤم في الحالة الراهنة هو أن أي عراقي مصنف على لائحة (الرعايا الخاضعين لإدراج خاص) لم يتم تعيينه كوزير في الحكومة أو كمحافظ بعد تسميته".

وطالب بأن "تقوم واشنطن بالتوضيح للعراقيين أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تعديل السلوك بهدف إزالة كل ما يهدد المصالح الأمنية الأميركية.



وفي الوقت نفسه، هذا هو السبب الكامن وراء إمكانية رفع العقوبات عن بعض القادة مثل أبو مازن في المستقبل ـ ولو بصعوبة كبيرة، ولكن فقط إذا ظهرت أدلة قوية على أنهم أنهوا الأنشطة أو العلاقات المثيرة للجدل".

وطرح مثالاً قال فيه، إن "الحكومة الأميركية مارست هذا الخيار في العام الماضي، وحذفت اسميْ وزيريْ الداخلية والعدل التركيين عن قائمة (الرعايا الخاضعين لإدراج خاص) بعد أن أطلقت أنقرة سراح المواطن الأميركي أندرو برونسون من السجن.



ويمكن تطبيق الإعفاء نفسه على قادة الميليشيات العراقية الذين يوافقون على اتباع أوامر رئيس الوزراء ويكفّون عن انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك على السياسيين الذين يتوقّفون عن تقديم مصالحهم الخاصة (وغالبا تلك المتعلقة بإيران) على مصالح الشعب العراقي".

وتوقع ان "تشهد المرحلة القادمة، رغبة من الحكومة الأميركية في سلوك طريق بديل لمعاقبة العراقيين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13438 الصادر في عام 2007 تحت عنوان (تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يهددون جهود إرساء الاستقرار في العراق)"، مشيرا الى ان "هذه السلطةّ، ستبسط عملية إضافة الأشخاص إلى قائمة الرعايا الخاضعين لإدراج خاص، وشطبهم منها، مما يسمح لواشنطن بحذف أسماء الأفراد الذين كفّوا عن تهديد المصالح الأمنية الأميركية من القائمة، ولكن دون الإشارة بشكل غير متعمد إلى أنهم معفيين من تهم الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان".

ونصح بأن "تعمل الولايات المتحدة مع شركائها في التحالف في العراق ـ ولا سيما أوروبا ـ من أجل تنسيق العقوبات بشكل أفضل"، مؤكدا: "ما إن يفهم هؤلاء الشركاء ويوافقون على أن الفرد المستهدَف يطرح مشكلة، فسيحترمون حينها على الأرجح قائمة (الرعايا الخاضعين لإدراج خاص) لأغراض متعلقة بتأشيرة الدخول.



حتى أنه باستطاعتهم استخدام الوعد بالدخول كوسيلة ضغط لحث المُدْرجين في القائمة على إنهاء السلوك الخطير، بما في ذلك دعم العمليات الأمنية الإيرانية في العراق.

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