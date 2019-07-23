2019/07/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l7Qt1Ld18fI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكمال رفع الحواجز عن طريق بغداد - ابو غريب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكمال رفع الحواجز عن طريق بغداد - ابو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).