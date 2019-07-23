برشلونة يصدم نيمار

2019/07/23 | 09:22

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متابعة:سومر نيوز

يواصل مسؤولو برشلونة، فرض حالة من الغموض الشديد حول مدى جديتهم في إعادة النجم البرازيلي نيمار جونيور، ...

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