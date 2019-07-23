المرور تستحدث موقعين في بغداد وتقرر الدوام أيام السبت

2019/07/23 | 09:22

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بغداد :سومر نيوز

افتتحت مديرية المـرور العامة موقعين جديدين لمنح اجـازة القيادة في جانبي الكرخ والرصافة، بينما قررت الم...

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