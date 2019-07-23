2019/07/23 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتحت مديرية المـرور العامة موقعين جديدين لمنح إجـازة القيادة في جانبي الكرخ والرصافة، بينما قررت المديرية استقبال المراجعين في يوم السبت من كل أسبوع للتخفيف من حالات الزخم ولتمكين موظفي الدولة من مراجعتها.وقال مـعـاون مـديـر عـام المديرية للـشـؤون الفنية اللواء ضـيـاء حـسـين عـبـد فــي تـصـريـح صحفي , أن دائرته ” افتتحت موقـعـين جـديـدين لمنح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استحداث موقعين للمرور في بغداد ..



والدوام أيام السبت النعيم نيوز.

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